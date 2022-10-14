عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الامتثال لأمر الله.. الأوقاف توضح فضل الصلاة على الرسول

الشيخ محمد عيد كيلانى،
الشيخ محمد عيد كيلانى، وكيل وزارة الأوقاف

تحدث الشيخ محمد عيد كيلانى، وكيل وزارة الأوقاف، عن فضل الصلاة على رسول الله، قائلا إن الدنيا دار ابتلاء، والله عز وجل يختبر صبر وإيمان الإنسان في الدنيا، والابتلاءات متنوعة ومتعددة.

وأضاف "عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصلاة على رسول الله تزيل وتفرج الهموم، مستشهدا بقول رسول الله "أَجْعَلُ لك صلاتي كُلَّهَا؟ قَالَ: (إِذًا يُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ)".

واستشهد بقول الله عز وجل:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"

واسترسل: الله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي، ونقتدي به وبـ سنته، متابعا: أن الصلاة على رسول الله امتثالا لأمر الله عز وجل.
 

الأوقاف الصلاة على رسول الله محمد عيد كيلاني فضل الصلاة على النبي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

حقيقة إتاحة عمرة بتكلفة 4400 جنيه .. اعرف القصة

تراجع اليورو وإرتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

فتيات في أدوار قيادية.. مريم وزيرة القوى العاملة لبعض الوقت

تفحيط وتخميس.. قائدا سيارتي مدينة نصر: خطوبة وكنا بنفرح| فيديو

شهيد و6 إصابات حتى الآن.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أهالي جنين.. فيديو

معيط: حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

الخير والرحمة والغفران.. سنن يوم الجمعة وكيفية إدراك الصلاة

أقل من 1%.. عز العرب: مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر ؟

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

فيديو

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ