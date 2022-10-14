الامتثال لأمر الله.. الأوقاف توضح فضل الصلاة على الرسول

تحدث الشيخ محمد عيد كيلانى، وكيل وزارة الأوقاف، عن فضل الصلاة على رسول الله، قائلا إن الدنيا دار ابتلاء، والله عز وجل يختبر صبر وإيمان الإنسان في الدنيا، والابتلاءات متنوعة ومتعددة.

وأضاف "عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصلاة على رسول الله تزيل وتفرج الهموم، مستشهدا بقول رسول الله "أَجْعَلُ لك صلاتي كُلَّهَا؟ قَالَ: (إِذًا يُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ)".

واستشهد بقول الله عز وجل:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"

واسترسل: الله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي، ونقتدي به وبـ سنته، متابعا: أن الصلاة على رسول الله امتثالا لأمر الله عز وجل.

