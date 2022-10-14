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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شعائر صلاة الجمعة من مركز بني عبيد بالدقهلية.. بث مباشر

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة وخطبة الجمعة، من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية.

 

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، والتي ستكون تحت عنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

 

ومن المقرر أن ينقل شعائر خطبة الجمعة ، التلفزيون المصري من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

 

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد شرف الدين ، إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة، بأداء خطبة الجمعة اليوم، من مسجد التوحيد بمركز بني عبيد.

 

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 14 / 10 / 2022م ، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 48 ) مسجدًا صيانة.

خطبة الجمعة التليفزيون المصري موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

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