موعد مباراة الأهلي ضد الكاظمة الكويتي في البطولة العربية للسلة والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، مع نظيره كاظمة الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية رقم 34 والمقامة بالكويت خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد الكاظمة الكويتي

تقام مباراة الأهلي ضد الكاظمة الكويتي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الكويت الرياضية، ودبي الرياضية، والبث المباشر على صفحة الاتحاد العربي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز واستكمال مشوار الاحتفاظ باللقب.

وكان أبناء القلعة الحمراء قد صعدوا لقبل النهائي بعد الفوز على الجهراء الكويتي بنتيجة 93 - 54، فيما صعد كاظمة بعد انتزاع الفوز من نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 106 - 101.

واستهل الشياطين الحمر مشوارهم في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم التغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59، قبل أن يفوزوا على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71 ليتصدروا المجموعة الثانية ويتأهلوا لثمن النهائي ثم الانتصار على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76.

وتضم قائمة النادي الاهلي في البطولة كلا من: "سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر والنيجيري مايكل فاكوادي والبورتوريكي والتر هودج".