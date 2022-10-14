السيتي الأبرز .. 5 مواجهات نارية تنتظر ليفربول بـ دورى الأبطال والبريميرليج

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، بعد غد الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وينتظر فريق ليفربول مواجهات قوية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري في دوري أبطال أوروبا ودوري البريميرليج الإنجليزي.

صدى ينشر مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

ليفربول × مانشستر سيتي -الأحد 16 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول × وست هام - الأربعاء 19 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول × نوتنغهام فورست - السبت 22 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول × أياكس أمستردام - الأربعاء 26 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

ليفربول × ليدز - السبت 29 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

هاتريك تاريخي

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بـ الهاتريك التاريخي الذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، أمام رينجرز الأسكتلندي، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي :"محمد صلاح كان في مزاج رائع جدا أمام رينجرز، كان واثق للغاية بالهدف الثاني حيث كان الوحيد الذي رأى وجود مساحة لتسجيل الهدف، أفضل شيء تريده لمهاجمي فريقك هو التسجيل".

أضاف:" تمركز محمد صلاح ضد رينجرز كان بالهجوم وبعمق أكبر وهذا التغيير الذي قمنا به خلال اللقاء، صلاح يمكنه اللعب في هذا المكان بدون شك، بالإضافة إلى اللعب على الأطراف كذلك، نريد هذه المرونة بالطبع".

واصل:" عندما سجل محمد صلاح هاتريك كان بقلب الهجوم وهذا يجعل الامر منطقي، لكن بأي أسلوب قد نلعب به، لتسجل عليك أن تكون داخل الصندوق أو حوله وهذا طبيعي".

تابع كلوب:" سنلعب ضد مانشستر سيتي أفضل فريق بالعالم وهذا تحدٍ جديد لكن سنلعب على آنفيلد وسنقدم كل ما لدينا وسنحاول ونعلم أنه لا يوجد شيء مضمون، سنحصل دعم مشجعينا في آنفيلد لبذل أقصى ما لدينا من جهد".

وعن طريقة إيقاف هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أجاب كلوب:" عندما تلعب ضد أفضل مهاجم في العالم عليك أن تحرص كثيرا على عدم السماح بوصول الكرات إليه، لكن مانشستر سيتي لديه لاعبين رائعين أيضا لفعل ذلك، إنها مشكلة كروية بالنسبة لنا وسنحاول إيجاد الحلول".

لفت:" هالاند مزيج رائع من القوة الفنية والبدنية، إنه يعرف كيفية التمركز بأفضل طريقة ممكنة، وتجنب الوقوع في مصيدة التسلل، ويقرأ الملعب بصورة جيدة ولديه عدة أشياء تجعله مهاجم قوي والسيتي أيضا لديه أفضل لاعبي العالم لتزويده بالكرات".