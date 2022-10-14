ميسي يقترب من المشاركة مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، من المشاركة مع فريقه أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره أولمبيك مارسيليا الأحد القادم، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال كريستوف جالتيه في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة بعد سؤاله عن توقعه أن يكون ميسي جاهزاً للمشاركة في المباراة: “في الوقت الحالي نعم، ليو ميسي يعمل، تدرب بشكل طبيعي وأجرى الجلسة بأكملها”.

ميسي غاب عن فريق باريس سان جيرمان في آخر مباراتين له، سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الفرنسي.