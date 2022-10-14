عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقعات بسقوط الأمطار.. طوارئ ورفع درجة الاستعداد بصرف صحي الإسكندرية

حالة الطقس خلال أسبوع
حالة الطقس خلال أسبوع

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا السبت ١٥ أكتوبر سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث (80%).

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

رئيس ميناء الإسكندرية : وضع مصر على قائمة الدول اللوجستية في العالم

وأعلنت شركة الصرف في بيان، توقف الإجازات و بدل الراحات اعتبارا من صباح باكر، على أن تستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات و المواقع الشتوية، وانتشار السيارات و البدلات في الأماكن المحددة و يراعي تغيير الورادي في مكان التمركز، ويتم تفريغ بيارات محطة الرفع اول باول، كما يتم المتابعة مع غرفة العمليات باي مستجدات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الأهلي بريء .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

مظلوم| كهربا يخرج عن صمته.. وأزمة في الأهلي تهدد مستقبله

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو لحظة بلحظة في دوري أبطال إفريقيا

ملابس نسائية وألعاب.. وكر بحدائق الأهرام لتصوير الأفلام الإباحية وبيعها| تفاصيل

ترشيحاتنا

لن تحتاجوه مجددا.. نائب تركي يحطم هاتفه بمطرقة في البرلمان| فيديو

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

الرعاية الصحية: 8 عيادات للمرأة والطفل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

حصول أرملة على معاش زوجها رغم عقد قرانها .. اِعرف العقوبة القانونية

فضل الصلاة على النبي .. 13 صيغة لقضاء الحاجة وفك الكرب لا تغفلها

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

صبحية موتي تيجو قبري.. رسالة مؤثرة من رويدا لزوجها قبل وفاتها بالسرطان

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

شاهد.. إيناس عز الدين تظهر رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

أسرع هاتريك.. 6 أرقام قياسية سجلها صلاح في مباراة واحدة/تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ