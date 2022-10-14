توقعات بسقوط الأمطار.. طوارئ ورفع درجة الاستعداد بصرف صحي الإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا السبت ١٥ أكتوبر سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث (80%).

وأعلنت شركة الصرف في بيان، توقف الإجازات و بدل الراحات اعتبارا من صباح باكر، على أن تستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات و المواقع الشتوية، وانتشار السيارات و البدلات في الأماكن المحددة و يراعي تغيير الورادي في مكان التمركز، ويتم تفريغ بيارات محطة الرفع اول باول، كما يتم المتابعة مع غرفة العمليات باي مستجدات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.