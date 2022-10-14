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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس ميناء الإسكندرية : وضع مصر على قائمة الدول اللوجستية في العالم

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

قال اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه يتقدم بالنيابة عن وزير النقل بالتهنئة للغرفة التجارية بالإسكندرية بمناسبة مرور مائة عام على إنشائها و التهنئة بمناسبة مرور ٤٠ عاما على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.

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وأشار رئيس ميناء الإسكندرية إلى إنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسة بوضع استراتيجية متكاملة للموانئ المصرية  لوضع مصر علي قائمة الدول اللوجستية في العالم تم العمل على تطوير الموانئ لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وايادي وطنية بالكامل.


ولفت رئيس ميناء الإسكندرية  خلال اليوم الثاني لفعاليات الاحتفالية  المئوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تقام في مكتبة الإسكندرية  إلى أنه يعد ميناء الإسكندرية من أكبر مصادر الدخل القومي، حيث تم دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات وتطوير الموانئ المصرية  وزيادة الطاقة الاستيعابية وتذليل الصعاب وسرعة التداول  وزيادة حركة التجارة في الميناء.


تأثير محدود لفيروس كورونا 

وأكد أن الموانئ المصرية  تعتبر من الموانئ القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من ٣٪من حجم التداول خلال جائحة كورونا وفي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  فأن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء  تعمل في شكل جماعي  لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة.


وأضاف شاهين أنه وزارة النقل انتهجت فلسفة جديدة في تطوير الموانئ فيما يخص  البنية التحتية وهي ان تكون بيد  مصرية ١٠٠ ٪.

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