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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس "ميناء الإسكندرية": مصر على قائمة الدول اللوجستية عالميًا عبر استراتيجية متكاملة

اللواء بحري نهاد
اللواء بحري نهاد شاهين

قال اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه يتقدم بالنيابة عن وزير النقل بالتهنئة للغرفة التجارية بالإسكندرية بمناسبة مرور مائة عام على انشاءها و التهنئة بمناسبة مرور ٤٠ عاما على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسة بوضع استراتيجية متكاملة للموانئ المصرية  لوضع مصر علي قائمة الدول اللوجستية في العالم تم العمل على تطوير الموانئ لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وايادي وطنية بالكامل.

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ولفت شاهين  خلال اليوم الثاني لفعاليات الاحتفالية  المئوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تقام في مكتبة الإسكندرية  إلى أنه يعد ميناء الإسكندرية من أكبر مصادر الدخل القومي، حيث تم دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات وتطوير الموانئ المصرية  وزيادة الطاقة الاستيعابية وتذليل الصعاب وسرعة التداول  وزيادة حركة التجارة في الميناء.
وأكد أن الموانئ المصرية  تعتبر من الموانئ القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من ٣٪من حجم التداول خلال جائحة كورونا وفي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  فأن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء  تعمل في شكل جماعي  لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة.
وأضاف شاهين أنه وزارة النقل انتهجت فلسفة جديدة في تطوير الموانئ فيما يخص  البنية التحتية وهي ان تكون بيد  مصرية ١٠٠ ٪.

الاسكندرية وزير النقل جائحة كورونا البنية التحتية وزارة النقل التجارة التطوير مكتبة

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