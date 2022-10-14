رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

قدم مذيع "صدى البلد" أحمد دياب تغطية عن عالم السيارات وقرارات مهمة لأصحاب السيارات وطرق الإعفاء من الجمارك.

وافقت الحكومة على 3 مشروعات قوانين جديدة خاصة بالسيارات، وبناء عليه سيتم إصدار قرارات حكومية جديدة.

مجلس النواب خلال الفترة الحالية، يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البيئة، و يهدف إلى الحفاظ على البيئة العامة واستخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة.

ويسعى القانون للحد مـن استخدام السيارات والمركبات اللي بتعمل بالوقود غير الصـديق للبيئـة والأعلى خطورة، كمان تتوافق السيارات التـي يـتم تصنيعها أو استيرادها مـع خطـط الدولة الهادفـة للحفاظ على البيئـة.