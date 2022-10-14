بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على حالة الطقس غدا|فيديو

عرضت نشرة الـ9 مساءً ، المُذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا مصورا عن حالة الطقس الأيام المقبلة.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضحت أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحراة نهارا على القاهرة الكبرى والوجهة البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 15-10-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 30 والصغرى 22، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24، والغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24، والأقصر درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21، وأسوان درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

