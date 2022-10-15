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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية..إحصائيات صادمة عن كنز يسعى العالم لاستغلاله

اليوم العالمي للنفايات
اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية 2022

يعد اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.

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اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية

ترجع خطورة  كثرة النفايات الإلكترونية وفقا لهئية الأمم المتحدة إلى إنتاج كل فرد على هذا الكوكب ما يقدر بـ  ​​7.6 كجم من النفايات الإلكترونية، ليبلغ إنتاج البشرية في آخر إحصائية عام 2021م حوالي  57.4 مليون طن في جميع أنحاء العالم في المتوسط.

ويعد الهدف من اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية والذي أطلقه  منتدى WEEE  منذ عام 2018 أن نفكر في كيفية التعامل مع آثار النفايات الإلكترونية وكذلك الإجراءات اللازمة لتعزيز تدوير المنتجات الإلكترونية. 

وعن أهمية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية للاستفادة منها، ذكرت الأمم المتحدة أن  17.4٪  فقط من النفايات الإلكترونية تحتوي على خليط من المواد الضارة؛ لذا تسعى بكل قوة إلى إطلاق العديد من المبادرات لإستفادة البشرية من الجزء الأكبر الصالح لإعادة التدوير من النفايات الإلكترونية.

ووفقا للمرصد العالمي للنفايات الإلكترونية Global E-waste Monitor 2020 ، أنتج العالم 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2019، منها  9.3 مليون طن (17٪) فقط تم جمعها وإعادة تدويرها. 

ونظرا لإحتواء النفايات الإلكترونية على مواد قيمة، بالإضافة إلى سموم خطرة، مما يجعل استعادة المواد بكفاءة وإعادة التدوير الآمن للنفايات الإلكترونية أمرا بالغ الأهمية نظرا لقيمتها الاقتصادية وكذلك محافظة على البيئة وصحة البشر. 

ويذكر أنه غالبا ما يتم التخلص من الهواتف المحمولة وفرشاة الأسنان الكهربائية والمحامص والكاميرات وغيرها من المنتجات الإلكترونية الصغيرة بشكل غير صحيح نظرا لصغر حجمها ونقص المعلومات عن ضرورة إعادة تدويرها. 

وعلى الصعيد العالمي  يتم إلقاء حوالي 8٪ من جميع النفايات الإلكترونية في حاويات النفايات، وجزء كبير منها عبارة عن أشياء صغيرة، وفي هذه الحالة  لا يمكن استعادة المواد الخام  حيث يتم دفن النفايات المنزلية أو حرقها. 

وفي كثير من الحالات ينسى الأشخاص التخلص من أجهزتهم الصغيرة ويحتفظون بها في الخزائن أو الطوابق السفلية حيث تشير التقديرات إلى أن الشخص الأوروبي العادي يحتفظ بما يصل إلى 5 كجم من الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة في المنزل؛ لذلك يعد من الضروري تطوير أنظمة بسيطة ومريحة للتخلص من النفايات الإلكترونية الصغيرة.

اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية 2022


تعتبر الإلكترونيات الأكثر استخداما في حياتنا اليومية: التلفزيون، الكمبيوتر المحمول وتوابعه (طابعة، كاميرا رقمية، ماسح ضوئي)، الهواتف النقالة، الأجهزة اللوحية، البطاريات، الفاكس والأجهزة المنزلية (الثلاجة، الميكروويف) وغيرها.
 

وفي عام 2022، يأتي تركيز اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية على العناصر الصغيرة من النفايات الإلكترونية، تحت شعار «اعيدوا تدوير كل شيء، مهما كانت صغيرة!».

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