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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكري الثانية لرحيله..

جعلني أنطق اسمي بفخر.. محمود محمود ياسين يستعيد طفولته مع جدة

صدى البلد

استعاد محمود محمود ياسين ذكري رحيل جده القدير الراحل محمود ياسين عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر محمود محمود ياسين صورة له مع جدة وكتب: اليوم الذكري الثانية علي رحيل من جعلني انطق اسمي بفخر.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لجدي ❤️

عمرو محمود ياسين: أفلام والدي عرَّفت الأجيال الجديدة بتضحيات أبطال حرب أكتوبر

رانيا محمود ياسين تكشف مفارقة عن يوم وفاة والدها

يذكر ان قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عن بفخر واعتزاز".

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.

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