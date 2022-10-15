جعلني أنطق اسمي بفخر.. محمود محمود ياسين يستعيد طفولته مع جدة

في الذكري الثانية لرحيله..

استعاد محمود محمود ياسين ذكري رحيل جده القدير الراحل محمود ياسين عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر محمود محمود ياسين صورة له مع جدة وكتب: اليوم الذكري الثانية علي رحيل من جعلني انطق اسمي بفخر.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لجدي ❤️

يذكر ان قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عن بفخر واعتزاز".

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.