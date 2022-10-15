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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

برعاية السيدة انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة تعلن بدء التقدم لجائزة المبدع الصغير

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة.

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الشروط والمواعيد وطريقة التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

وحسب بيان وزارة الثقافة، يبدأ التقدم للجائزة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن 12 حتى 18 عاما، في مجالات: الآداب (القصة القصيرة ـ الشعرـ التأليف المسرحي).

بالإضافة إلى الفنون (الرسم ـالعزف على البيانوـ العزف على الكمان ـ الغناء)، وفي مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية)، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

ويمكن الإطلاع علي الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة الجائزة على الفيسبوك (جائزة الدولة للمبدع الصغير)، أو الموقع الخاص بالجائزة www.ckp.Eg
.

وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة انتصار السيسى وزيرة الثقافة الثقافة الاعلى للثقافة

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