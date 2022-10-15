طريقة عمل الأندومى فى البيت بطريقة صحية ولذيذة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الاندمومى فى البيت بطريقة صحية ولذيذه بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

المكونات طريقة عمل الاندمومى

نصف كيس مكرونه اسباجتى مسلوقه

1حبة بصل مقطع شرائح

1حبة جزر مقطعه شرائح

1حبة فلفل مقطعه شرائح

نصف كوب بسله

ربع كيلو صدور فراخ مقطع مكعبات

مكعب مرقه

2 ملعقه كبيره صويا صوص

ملح وفلفل

نصف ملعقه صغيره ثوم بودر

نصف ملعقه صغيره بصل بودر

ملعقة خل

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقه كبيره زيت نباتي

2 كوب من ماء سلق المكرونه

طريقة عمل الاندمومى

فى طاسه على النار نضيف الزيت يسخن ثم نضيف قطع الفراخ نقلب قليلا ثم نضيف شرائح البصل ثم شرائح الفلفل نستمر فى التقلب حتى تمتزج المكونات ثم نضيف الجزر والبسله نخلط المكونات مع بعض كويس جدا ثم نضيف الملح والفلفل والبصل والثوم البودر والخل وملعقة الصلصه ثم نخلط المكونات جيدا حتى تمتزج تغطى وتترك حتى تنضج ثم نضيف 2كوب من ماء سلق المكرونه ونضيف مكعب المرقه و الصويا صوص ثم نضيف المكرونه ونخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ثم ترفع من على النار وبذلك تكون جاهزة للتقديم وبالهنا .