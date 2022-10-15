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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأندومى فى البيت بطريقة صحية ولذيذة

طريقة عمل الأندومى
طريقة عمل الأندومى فى البيت بطريقة صحية ولذيذه

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الاندمومى فى البيت بطريقة صحية ولذيذه بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

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طريقة عمل طاجن البامية باللحمة فى الفرن

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المكونات طريقة عمل الاندمومى 

نصف كيس مكرونه اسباجتى مسلوقه 
1حبة بصل مقطع شرائح
1حبة جزر مقطعه شرائح
1حبة فلفل مقطعه شرائح
نصف كوب بسله
ربع كيلو صدور فراخ مقطع مكعبات
مكعب مرقه
2 ملعقه كبيره صويا صوص
ملح وفلفل
نصف ملعقه صغيره ثوم بودر
نصف ملعقه صغيره بصل بودر
ملعقة خل 
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقه كبيره زيت نباتي
2 كوب من ماء سلق المكرونه

طريقة عمل الاندمومى 

فى طاسه على النار نضيف الزيت يسخن ثم نضيف قطع الفراخ نقلب قليلا ثم نضيف شرائح البصل ثم شرائح الفلفل نستمر فى التقلب حتى تمتزج المكونات ثم نضيف الجزر والبسله نخلط المكونات مع بعض كويس جدا ثم نضيف الملح والفلفل والبصل والثوم البودر والخل وملعقة الصلصه ثم نخلط المكونات جيدا حتى تمتزج تغطى وتترك حتى تنضج ثم نضيف 2كوب من ماء سلق المكرونه ونضيف مكعب المرقه و الصويا صوص  ثم نضيف المكرونه ونخلط المكونات جيدا حتى تمتزج  ثم ترفع من على النار وبذلك تكون جاهزة للتقديم وبالهنا . 

طريقة عمل طاجن البامية المكرونة الفراخ الثوم طريقة عمل الاندمومى المكونات طريقة عمل الاندمومى ​​​​​​​health

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