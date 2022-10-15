يؤدي للغيبوبة والوفاة.. دكتور أمراض صدرية يحذر من مخاطر كتم الأنفاس

أكد دكتور عاصم عيسوي، أستاذ الامراض الصدرية، بكلية الطب جامعة الفيوم، أن الفيديوهات التي انتشرت على “التيك توك”، من كتم الأنفاس، له أعراض خطيرة على صحة الإنسان.

وقال عاصم عيسوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كتم الأنفاس يزيد من ثاني أكسيد الكربون، ويتسبب في تقلصات بالمعدة، مما يجعل ولحجاب الحاجرز يحاول أن يجعل الشخص يتنفس .

وتابع أستاذ الامراض الصدرية، بكلية الطب جامعة الفيوم، أن بعد دقيقتين من كتم الأنفاس، فأن غاز ثاني أكسيد الكربون يتراكم في الجسم ويدخل المخ ويقوم بعمل تشنجات بعضلات الجسم الكامل.

كتم الأنفاس

وأشار عاصم عيسوي إلى أن كتم الأنفاس من الممكن أن يؤدي إلى الغيبوية والوفاه.