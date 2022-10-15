جربها على الفور.. طريقة رخيصة لإزالة اصفرار الملابس البيضاء

يبدأ لون الملابس البيضاء في التلاشي أو يتحول إلى اللون الأصفر، إذا كان عليك أيضًا مواجهة هذه المشكلة كل يوم، فهناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها الحفاظ على بياض ملابسك.



استخدم مزيل اللون

اغمس ملابسك الملطخة في الصابون أو خافض التوتر السطحي وأضف مزيل اللون. ضع في اعتبارك ، اقرأ المعلومات الواردة على المنتج قبل الاستخدام.

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عصير

الليمون يمكن أن يجعل الليمون ملابسك ذات البقع الصفراء بيضاء. خذ دلوًا من الماء الدافئ وأضف إليه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. انتظري خمس دقائق ثم انقعي ملابسك فيها. اترك الملابس تنقع لمدة ساعة تقريبًا ثم اغسلها.

استخدم الخل الأبيض أضف

نصف كوب من الخل الأبيض إلى الملابس البيضاء. لديه القدرة على رسم ظلال رمادية أو صفراء. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام كوب من مبيض الأكسجين. سوف تستعيد ملابسك البيضاء بريقها.

نقع في الماء قبل الغسيل

قبل وضع ملابسك البيضاء في الغسالة للتخلص من البقع ، انقعها في دلو من الماء الساخن مع كوبين من صودا الخبز لبضع ساعات. بعد ذلك ضعيها في الغسالة واغسليها بمنظف خالي من الإنزيمات. ستتم إزالة البقع عن الملابس البيضاء في لمح البصر.

طرق أخرى للحفاظ على الملابس بيضاء

تجنب التحميل الزائد للغسالة.

استخدم الماء الدافئ أو الفاتر.

اخلطي صودا الخبز بالماء لغسل الملابس.

إذا أمكن ، جفف الملابس بالخارج.