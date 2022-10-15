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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

افتتاح المعرض الماسي
افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج

تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير يحمل عنوان "المعرض الماسي" للفنان الكبير عبد العزيز تاج، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر الجاري، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

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يفتتح المعرض الفنان المصري العالمي "جورج بهجوري " وأعضاء ومسئولوا الجمعية المصرية للكاريكاتير ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور، يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة معارض "رواد الكاريكاتير المصري"، ويضم أكثر 50 من  لوحة فنية للفنان الكبير عبد العزيز تاج، والتي توضح بصمته وأسلوبه المميز، وتوثق لمشواره الفني الذي امتد لنحو نصف قرن من الإبداع في مجال الكاريكاتير.

ويعقب الافتتاح ندوة صحفية كاريكاتورية يشارك فيها الفنانون أحمد عبد النعيم، سمير عبد الغني، فوزي مرسي، إشراف الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، فضلًا عن خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يذكر أن الفنان عبد العزيز تاج مواليد عام 1945، وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1968، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتيرسابقاً، رسم تاج  الكاريكاتير في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية أهمها جريدة الجمهورية، جريدة الأهرام، جرية الأهرام المسائين جريدة الأخبار، مجلة صباح الخير، مجلة كاريكاتير، مجلة الشباب، ومجلة سمير، مجلة قطر الندى، وشارك في عشرات المعارض الخاصة بفن الكاريكاتير وحصل على الميدالية الذهبية في معرض الشباب العام عن لوحة "بحر البقر " عام 1971.

6 اكتوبر الاسكندرية بيت السناري مكتبة الاسكندرية كاريكاتير

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افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

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