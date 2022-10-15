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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تحدث هواتف جلاكسي إلى أندرويد 13.. إليك القائمة

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أهم الميزات التي يمكنك توقعها في الإصدار المستقر القادم من واجهة المستخدم One UI 5 استنادا إلى أندرويد 13، ويقدم الإصدار الجديد من واجهة هواتف أندرويد مجموعة من المميزات الجديدة من بينها: خيار تخصيص الواجهة واستخراج النص من الصور وغيرها المزيد.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل 4 من هواتف جلاكسي، على البرنامج التجريبي العام من واجهة المستخدم One UI 5، مما يتيح لمجموعة من مستحدمي هواتف سامسونج الرائدة تجربة المميزات الجديدة لوااجهة المستخدم المستدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل.

 

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هذه الهواتف من سامسونج تحصل على أندرويد 13 أولا


وتضم قائمة هواتف الشركة التي حصلت على أندرويد 13 أولا، طرازات Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 و Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra، ويمكن لهذه الهواتف الأربعة الآن الاستمتاع بالعديد من التغيرات والتحديثات الخاصة بواجهة One UI 5 القادمة، في كل من الولايات المتحدة وسوق سامسونج المحلي في كوريا الجنوبية.

ويجلب الإصدار الجديد من واجهة المستخدم One UI 5،  جميع المميزات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 13، التي طورتها جوجل Google، إلى جانب دعم عنصر واجهة المستخدم القابلة للتخصيص، وخيارات الألوان الجديدة للسمات الديناميكية، والإيماءات الجديدة لتقسيم المهام المتعددة.

وذلك إلى جانب، تطبيق My Files محسن، وميزة Bixby Text Call الجديدة التي تتيح لك المشاركة في المكالمات عن طريق الرسائل النصية، مع أوضاع لإعدادات الجهاز المخصصة بناءً على السيناريوهات، ودعم خلفيات الفيديو على شاشة القفل، وأداة ذكية للاقتراحات الذكية.

وإلى جانب الهواتف الأربعة Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra، ستكون الإصدارات التالية ضمن قائمة سامسونج المؤهلة للحصول على تحديث واجهة المستخدم One UI 5، قبل نهاية العام الجاري، وهي:

- Galaxy S22

- Galaxy S22 Plus

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy A52

- Galaxy A5x

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy S21

- Galaxy A53

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