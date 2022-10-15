بصورة جماعية.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد هانى سعد فى أحدث ظهور

احتفل الفنان أكرم حسنى ، بعيد ميلاد هانى سعد زوج الفنان درة، وذلك عبر عدة صور نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصور عدد من نجوم الفن ، مما نال إعجاب متابعيه.

يعود النجم أكرم حسني إلى خشبة المسرح من خلال بطولته لمسرحية حتى لا يطير الدكان ، والتي من المقرر عرضها خلال موسم الرياض، ليستعد النجم للتحضيرات والبروفات للمسرحية في الوقت الذي يتم فيه اختيار باقي فريق العمل.

ويشارك أكرم حسني ، في بطولة المسرحية النجوم درة زروق، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، وهي قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، حيث قام ببطولة مسرحية عطل فني " 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.