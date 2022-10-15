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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشروعات الخضراء الذكية: نسعى لنقل التجربة إلى دول أفريقيا وسنستمر كل عام

احتفالية تكريم الفائزين
احتفالية تكريم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، إن هناك 162 مشروعا أخضر ذكيا فاز في المبادرة التي تم إطلاقها في جميع المحافظات.

وأضاف هشام بدر، خلال احتفالية توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة، أن هناك أكثر من 6000 مشروع تقدمت، فاز منها 162 مشروعاً، منها 6 مشروعات نصيب كل محافظة، وفي النهاية يكون هناك 18 مشروعا تشارك في مؤتمر المناخ وجوائز تقديرية.

ونوه إلى أن “مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ستستمر كل عام وليست مرة واحدة فقط، ونسعى لنقلها إلى أفريقيا”.

ونظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ومحافظتي القليوبية والجيزة،  احتفالية اليوم لتكريم المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27.

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع محافظة الجيزة والقليوبية ووزارة التنمية المحلية، حيث سيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة في إقليم القاهرة الكبرى، وهي 18 مشروعا في المحافظات الثلاثة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة، والتى تم اختيارها طبقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، وذلك عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيداً لإرسالها للجنة العليا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 الذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وتقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة ٩٤٩ مشروعا، تم استبعاد ٥٨٤ مشروعا لعدم اكتمال البيانات المطلوبة، وتمت دراسة ٣٦٥ مشروعا احتلت بها محافظة القاهرة المركز الأول لعدد المشروعات المقدمة مكتملة البيانات القابلة للتقييم.

الخضراء مؤتمر المناخ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التخطيط الرئيس عبد الفتاح السيسي

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