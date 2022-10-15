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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد تدريب الأطباء والمدرسين المساعدين بـقسم النساء والتوليد

صدى البلد

‏شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات اليوم التدريبي الأول للأطباء المقيمين و المدرسين المساعدين بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري، وذلك بمقر القسم بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية.

والدكتور محمد يحيى عبد الحافظ أستاذ مساعد ومدير برنامج تدريب الأطباء المقيمين والدكتور محمد صبري أستاذ مساعد والمنسق العلمي بالقسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بالقسم.

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جامعة سوهاج تحرص على تنظيم كافة الدوارات التدريبية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن الجامعة تحرص على تنظيم كافة الفعاليات والدورات التدريبية على مدار العام، بهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة ومهاره عالية بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومستويات التدريب المتقدمة في العالم، مما تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية والسيطرة عليها في المستقبل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن ذلك يعد اليوم التدريبي الأول في إطار الخطة التي اعتمدها قسم النساء والتوليد لتدريب الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين علي مدار ٢٤ شهر.

ويشمل البرنامج التدريبي تنفيذ محاضرات أسبوعية ودروس عملية وعمليات جراحية ومناظير باطنية ورحمية، ويغطي كافة المجالات التقليدية والحديثة والمستقبلية في علم النساء والتوليد.

‏وأشار الدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، إلى انه ‏خلال فترة التدريب سيتم تدريب الأطباء بشكل عملي ونظري وإكلينيكي، لافتاً إلى ان اليوم التدريبي الأول اشتمل على عدد من المحاضرات ناقشت العديد من الموضوعات منها عملية التبويض، الاخصاب وبداية تكوين الجنين والمشيمة، وظائف المشيمة وأمراضها، إلى جانب مناقشة كيفية قراءة ونقد ورقه بحثية وتقييمها.

‏وأضاف الدكتور محمد صبري أنه قد حاضر في فعاليات اليوم التدريبي الدكتور محمد صبري المنسق العلمي للقسم،  الدكتور محمد يحيي أستاذ مساعد ومسئول برنامج تدريب الأطباء المقيمين الدكتور محمد عبد اللاه عضو هيئة التدريس بالقسم، ‏الدكتور محمد اشرف بقسم الفسيولوجي الدكتور محمود دسوقي طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد.

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