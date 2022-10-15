مدير الطب البيطري بالغربية: تحصين 17 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالي ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، بلغ 17 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام و الماعز" يبلغ 41 ألف و688 رأس تقريبا.

ودعا " أنور"، جميع المواطنين للتعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

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