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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة 4 أخرين في تصادم ونش مع سيارة بشرم الشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع ونش إنشاءات بمدينة شرم الشيخ.


تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل رقم (3468- ط . ج . ه‍) تابعة لشركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، ، مع ونش إنشاءات، على طريق الرويسات الجديد بمدينة شرم الشيخ.


وأسفر الحادث عن مصرع محمد عبد المنعم السيد، 30 عامًا، سائق السيارة ربع النقل، وإصابة كلًا من محمد أحمد محمد حمد، 19 عامًا، وأنغام رضا علي، 29 عامًا، وإسراء متولي محمد، 30عامًا، من الطور، وعواد حمدان صباح، 35 عامًا.
 

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

صورة أرشيفية لحادث بجنوب سيناء

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مصرع شخص حوادث جنوب سيناء طريق شرم الشيخ

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