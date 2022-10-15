الصين تطلق صاروخا جديدا.. هل يصل إلى الفضاء بنجاح؟

أرسلت الصين، صاروخها الثالث الذي سيصل إلى مكانه في الفضاء في خلال أسبوع، وهذه المرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للمراقبة البيئية.

ووفقا لموقع “سبيس دوت كوم”، انطلق القمر الصناعي الرادار المعروف باسم S-SAR01 الملقب بـ Huanjing-2E، إلى الفضاء فوق صاروخ (لونج مارش - Long March 2C) من مركز إطلاق الأقمار الصناعية تايوان في مقاطعة شانكسي الشمالية.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية، حدث الإقلاع في الساعة 6:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 13 أكتوبر.

قمر صناعي للحماية من الكوارث البيئية

وستستخدم دقة القمر الصناعي البالغ طولها 5 أمتار بشكل أساسي للإغاثة من الكوارث وحماية البيئة، وفقًا لوكالة شينخوا الصينية، وستشمل الاستخدامات الأخرى فحص الموارد في مجالات المياه والموارد الطبيعية والزراعة والحراجة.

ويعد هذا الإطلاق هو 45 في الصين لعام 2022، وكان العام الماضي أكثر جهود الإطلاق ازدحامًا حتى الآن حيث تم تنفيذ 55 عملية إطلاق.

وكتبت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أو CNSA على موقعها على الإنترنت: "كانت مهمة الإطلاق ناجحة تمامًا، مضيفًا أن المستخدمين الرئيسيين سيكونون وزارة إدارة الطوارئ ووزارة البيئة والبيئة الصينية.

وينضم هذا القمر الصناعي إلى “Huanjing-2A و 2B”، وهما قمرين صناعيين متوسطي الدقة تم إطلاقهما في عام 2020 ليحلوا محل الجيل السابق المرتفع إلى الفضاء في عام 2008.