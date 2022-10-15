عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تطلق صاروخا جديدا.. هل يصل إلى الفضاء بنجاح؟

الصين تطلق صاروخ
الصين تطلق صاروخ .. (Image credit: CCTV)

أرسلت الصين، صاروخها الثالث الذي سيصل إلى مكانه في الفضاء في خلال أسبوع، وهذه المرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للمراقبة البيئية.

ووفقا لموقع “سبيس دوت كوم”، انطلق القمر الصناعي الرادار المعروف باسم S-SAR01 الملقب بـ Huanjing-2E، إلى الفضاء فوق صاروخ (لونج مارش - Long March 2C) من مركز إطلاق الأقمار الصناعية تايوان في مقاطعة شانكسي الشمالية.

txt

رئيس جامعة بنها: نسعى لإطلاق أول قمر صناعي للطلاب Cubesat

txt

للتجسس على الشرق الأوسط وإسرائيل.. لماذا أطلقت روسيا قمر صناعي إيراني؟

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية، حدث الإقلاع في الساعة 6:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 13 أكتوبر.

قمر صناعي للحماية من الكوارث البيئية

وستستخدم دقة القمر الصناعي البالغ طولها 5 أمتار بشكل أساسي للإغاثة من الكوارث وحماية البيئة، وفقًا لوكالة شينخوا الصينية، وستشمل الاستخدامات الأخرى فحص الموارد في مجالات المياه والموارد الطبيعية والزراعة والحراجة.

ويعد هذا الإطلاق هو 45 في الصين لعام 2022، وكان العام الماضي أكثر جهود الإطلاق ازدحامًا حتى الآن حيث تم تنفيذ 55 عملية إطلاق.

وكتبت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أو CNSA على موقعها على الإنترنت: "كانت مهمة الإطلاق ناجحة تمامًا، مضيفًا أن المستخدمين الرئيسيين سيكونون وزارة إدارة الطوارئ ووزارة البيئة والبيئة الصينية.

وينضم هذا القمر الصناعي إلى “Huanjing-2A و 2B”، وهما قمرين صناعيين متوسطي الدقة تم إطلاقهما في عام 2020 ليحلوا محل الجيل السابق المرتفع إلى الفضاء في عام 2008.

البيئة الولايات المتحدة الاقمار الصناعية وزارة البيئة القمر الصناعى الكوارث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

لمدة 4 شهور فقط .. خطوات إرسال سيارة بدون جمارك لـ مصر|التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول : الخطيب كان لاعبا مميز ويستحق التتويج بالكرة الذهبية

النتائج مبشرة.. المالية: مشروعات الرقمنة رفعت الإيرادات الضريبية20٪ خلال 3 أشهر

عين الحسود.. إصابة شيرين عبد الوهاب بقطع في الرباط الصليبي وتخضع لعملية جراحية

في يومها العالمي .. حقائق صادمة حول غسل اليدين

غياب كورتوا.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

دعوة رسمية لمصر للمشاركة بالهند .. ماذا تعرف عن قمة الـ 20؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعولنا.. جيلان تنشر صور جديدة من حفل زفافها

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

لمحبي سلسلة "مارفل".. هاريسون فورد يقدم دور الشرير "ثاديوس" مالك الكون

بعد حفل زفافها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جيلان علاء| شاهد

فيديو

سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ