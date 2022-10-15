وزير خارجية الهند: مصر تضيف قيمة كبيرة لـ مجموعة العشرين المقبلة .. حققنا 2 مليار دولار زيادة في حجم التبادل التجاري .. واستثماراتنا تتخطى 3 مليارات دولار

الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار:

مبادرة حياة كريمة ابهرتني ونتطلع للاستفادة من التجربة المصرية

اخترنا مصر كـ ضيف شرف لـ مجموعة العشرين المقبلة

مصر منصة مهمة لتوزيع المنتجات الدوائية الهندية عبر أفريقيا

مصر شريك مهم لنا في مجال التعليم

لدينا استثمارات بـ 3 مليارات دولار على أرض مصر

دعم الهند لـ مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27

أعرب وزير الخارجية الهندي، الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار عن سعادته بزيارته الاولى الى القاهرة كـ وزير للشئون الخارجية ولقائه بنظيره المصري سامح شكري، اليوم السبت.

وقال الوزير الهندي عقب المباحثات الثنائية التي جمعته مع سامح شكري وزير الخارجية “تأتي زيارتي في اطار احفتال البلدين بالعيد الـ 75 لنشأة العلاقات التاريخية بين البلدين مشيرا الى انه عبر السنوات الماضية وبسبب انتشار وباء كوفيد 19 تعطلت التبادلات التجارية بين الدول المحتلفة، ولكن هذا العام اعتقد انه سيشهد طفرة في العلاقات المصرية الهندية، ولاسيما رقيها الى مستوى أعلى، لافتا إلى زيارة وزير الدفاع الهندي الى القاهرة ايضا قبل اسابيع من زيارته الحالية”.

وأضاف جايشاكنار أن “التعاون على المستوى السياسي بين الهند ومصر قوي على مدار تاريخ طويل وهناك استشارات سياسية بين البلدين وتعاون على مستوى المؤسسات في البلدين”

وأعرب الوزير الهندي عن تطلعه لقعد اجتماعات ثنائية مع مصر؛ لمناقشة سبل مكافحة الارهاب، مؤكدا أن البلدين لديهما تفاهم سياسي مشترك، وهو ما اتضح جليا في لقائه اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري.

وتتشهد العلاقات المصرية الهندية طفرة على مستوى الزيارات المتبادلة بين المسئولين فضلا عن المشاورات الثنائية حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المناورات العسكرية والتعاون المستمر في المجال الدفاعي، وفي الاونة الاخيرة.

نمو متزايد في حجم التبادل التجاري

وعلى مستوى التجارة والاقتصاد، فتشهد مصر والهند ايضا نموا مطردا فهناك زيادة في حجم التبادل التجاري بنحو 2 مليار دولار، مشيرا الى التوصل الى اتفاق مع وزير الخارجية المصري لامكانية رفع هذا المعدل والتعاون بين السوقين المصرية والهندية.

كما ان الاستثمارات في البلدين تشكل نتيجة ايجابية بين البلدين فهناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في مصر ونحن لدينا استثمارات حكومية في خطوط الانابيب، وهو ما قد يشهد ايضا نموا متوقعا، كما اوضحت لسيادة وزير الخارجية المصري.

واستطرد وزير الخارجية الهندي، عن تطلع بلاده ايضا لزيادة الاستثمارات في مجال الصناعة مع مصر ومجال الطاقة المتجددة، قائلا “نحن متفائلون في هذا الصدد”

وقال جايشاكنار :تطرقت أيضا مباحثاتنا اليوم إلى سبل تنشيط السياحة بين البلدين، وهو ما يعمل عليه حاليا سفراءنا من البلدين والمسئولون الحكوميون".

مصر شريكا مهما للهند في مجال التعليم

على مستوى بناء القدرات وتبادل الخبرات، أكد وزير الخارجية الهندي أن هناك نحو 2400 موفد مصري الى الهند.

وعلى مستوى التعليم، قال إن أحد الجامعات الهندية قد توصلت الى تفاهم مع الجهات في مصر؛ من أجل اقامة معاهد التكنولوجيا الهندية وتكون مصر شريكا فيها.

وواصل وزير الخارجية الهندي حديثه عقب المباحثات الثنائية التي جمعته مع وزير الخارجية سامح شكري، قائلا بعد مرور أزمة كوفيد 19 فهناك المزيد من الاهتمامات المشتركة وهناك تعاون بين البلدين في مجال الامصال وهناك ايضا تعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية

وأضاف “هناك الكثير من الشركات الدوائية الهندية التي ترى مصر منصة مناسبة جدا لتوزيع منتجاتها من الادوية الى افريقيا عبر مصر”.

حياة كريمة تبهر الهند

وتابع: قد ناقشت مع معالي وزير الخارجية المصري بعد اندهاشي بالتطور الكبير في برنامج حياة كريمة والذي نفذته مصر لرفع مستوى معيشة المواطن وتناقشنا ايضا حول فكرة ان يكون هناك مجتمعا أكثر شمولا واتفقنا على اننا نحتاج الى المشاركة لافضل الممارسات بين البلدين لاسيما في نقل تلك التجربة بما يعود بالنفع على بلدينا.

مصر والهند نحو خلق اقتصاد عالمي أكثر صمودا

وعن الحرب الروسية الاوكر انية وتداعياتها، قال جايشاكنار “ايضا الهند ومصر لديهما حضارة عميقة واهتمامات دولية مشتركة ونحن دوما مهتمون بالقضايا الدولية من حولنا ودائما ما نعمل سويا وقد ناقشنا التداعيات الناتجة عن الصراع الدائر في اوكرانيا على مجال الاسمدة والغذاء وتأمين الطاقة، وشاركت مع معالي وزير الخارجية المصري وجهة نظري في هذا الأمر وتحدث ايضا عن وجهة نظره من أجل أن نخلق اقتصاد عالمي أكثر صمودا”

وواضاف “سمعت من معالي وزير الخارجية المصري بشأن القضايا الخاصة بالمنطقة والاقليم وكان اليوم جيدا جدا بالنسبة لي تفاهمت مع سيادة الوزير بشأن دفع العلاقات الثنائية قدما حيال هذه الموضوعات وكيف نعمل سويا في العديد من المنتديات”.

مصر ضيف شرف في قمة العشرين

واختتم وزير الخارجية الهندي قائلا “يسعدني جدا ان الهند سترأس قمة العشرين وقد دعونا مصر لحضور تلك الاجتماعات لتكون الدولة الضيف ومن المؤكد أنها ستضيف قيمة لاجتماعات قمة العشرين”.

واكد الوزير الهندي دعم بلاده لـ مصر في استضافة وتنظيم الدورة 27 لمؤتمر اطراف الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ COP 27 والكفاح من أجل دعم دول الجنوب في مواجهة تغير المناخ واكدت لوزير الخارجية المصري كامل دعمي.