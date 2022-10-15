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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة شهر فقط.. التموين: توفير القمح للقطاع الخاص بسعر 8700 جنيه للطن

وزير التموين
وزير التموين

أكدالدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه اليوم مع اللواء  أحمد حسنين الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، على إتخاذ وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحة شراء القمح والدقيق الحر الفاخر لكافة الصناعات الغذائية، والمخابز السياحية ومخابز الفينو بهدف اتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الهامة للحفاظ على استقرار أسعارهما.

 

وشدد المصيلحي في بيان اليوم على أنه اعتباراً من اليوم تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية بسعر8700 جنيه للطن ولمدة شهر، لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص في الأسواق باعتباره أحد اهم السلع الاستراتيجية اللازمة في معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب في ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.

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ومن ناحية أخرى شدد المصيلحي على إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المكرونة التي تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10000 جنيه للطن اعتباراً من اليوم ولمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ وربط مصانع المكرونة التي تعمل بتوريد المكرونة بالمنظومة التموينية، على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تقوم بدروها بتوفير الدقيق اللازم لصناعة المكرونة ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على استمرار عمل مصانع المكرونة في الأسواق.

 

وفي سياق متصل أضاف المصيلحي بأنه تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين ولمن يرغب من المخابز السياحية والمخابز الافرنجية بسعر 10000 جنية للطن ولمدة شهر، بحيث سيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة اعتباراً من غداً الاثنين بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والمنوفية، والإسكندرية، تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات الجمهورية ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات.

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