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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

صدى البلد

دعا الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي مصر للمشاركة في مجموعة القمة الـ20 وذلك خلال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، مؤكدا أن وجود مصر سيمثل إضافة قوية للقمة.

مصر في قمة مجموعة الـ20

 

ومن المقرر ان  دولة الهند تستضيف قمة مجموعة الـ20، خلال شهر سبتمبر  2023، وسوف تستمر على مدار يومين في العاصمة الهندية نيودلهي.

تترأس الهند مجموعة الـ 20، وسوف تستمر لمدة عام من الأول من ديسمبر المقبل، وحتى الثلاثين من نوفمبر من العام المقبل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قمة العشرين من خلال الفيديوجراف التالي.

الهند تستضيف قمة العشرين قمة العشرين مصر في قمة العشرين قمة الـ20 مجموعة قمة العشرين

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