الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

دعا الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي مصر للمشاركة في مجموعة القمة الـ20 وذلك خلال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، مؤكدا أن وجود مصر سيمثل إضافة قوية للقمة.

مصر في قمة مجموعة الـ20

ومن المقرر ان دولة الهند تستضيف قمة مجموعة الـ20، خلال شهر سبتمبر 2023، وسوف تستمر على مدار يومين في العاصمة الهندية نيودلهي.

تترأس الهند مجموعة الـ 20، وسوف تستمر لمدة عام من الأول من ديسمبر المقبل، وحتى الثلاثين من نوفمبر من العام المقبل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قمة العشرين من خلال الفيديوجراف التالي.