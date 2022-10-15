مصممة بالذكاء الاصطناعي؟.. حقيقة اعتقاد إيلون ماسك عن حبيبته

اعتقد إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا، أن صديقته السابقة جرايمز هي مجرد محاكاة مصنوعة من الذكاء الاصطناعي وليست ببشر، وذلك وفقًا لفيلم وثائقي جديد لقناة بي بي سي.

ويوضح الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان The Elon Musk Show، إن جرايمز حبيبة إيلون ماسك المغنية الكندية كانت تبلغ من العمر 31 عامًا عندما قابلت ماسك.

ليست ببشر

ويقول ديفين جوردون الصحفي في فانيتي فير، إن جرايمز اسمها الحقيقي كلير باوتشر، وكانت تتحدث عن نظرية ماسك المحيرة للعقل اتجاهها في مقابلة أجريت معها مؤخرًا.

حبيبة إيلون ماسك

وأوضح الصحفي قائلاً: "لقد أخبرتني مرارًا وتكرارًا أن ماسك لديه هذه النظرية عنها بأنها ليست حقيقية، وأنها محاكاة ابتكرها وتوجد في قشرة دماغه كنوع من الرفيق المثالي له، كما يقول".

وأشار الصحفي، إلي أن إيلون ماسك يعتقد بأن واقعنا - وكلنا فيه - هو مجرد محاكاة في جهاز كمبيوتر في مكان ما في واقع آخر لا يمكننا الوصول إليه أو إدراكه - المعروف باسم "نظرية المحاكاة".