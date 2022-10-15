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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة.. الفخراني يبدأ موسما جديدا من ياما في الجراب يا حاوي

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

 أعلنت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو عن بدء الموسم الجديد من المسرحية الكوميدية ياما فى الجراب يا حاوي للنجم يحيى الفخراني. مسرحية يحيى الفخراني. 

ونوهت الصفحة الرسمية لكايرو شو عن فتح باب حجز التذاكر من خلال أحد المواقع المتخصصة فى حجز التذاكر اون لاين، بفئات مختلقة من الأسعار تبدأ من ٥٠٠ جنيه وتصل حتى إلى ١٥٠٠ جنيه.
 

وكانت مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي انطلق عرضها على خشبة مسرح مكتبة الاسكندرية لستة أيام متتالية، وبعدها انتقل عرضها الى القاهرة، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها.

 

ويشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم اللامعين  يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يحيى الفخراني مسرح كايرو شو مسرحية يحيي الفخراني محمد الشرنوبي اياد نصار

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