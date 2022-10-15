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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا تفاضل بين 3 مسلسلات لموسم رمضان القادم

دينا
دينا

قالت الفنانة دينا أنها تفاضل حاليًا بين ٣ سيناريوهات لاختيار العمل التى تقوم بتقديمه خلال موسم رمضان القادم.


وأضافت دينا أنها لازالت فى مرحلة القراءة حاليًا حيث أنها كانت مشغولة الفترة الأخيرة بتصوير أحدث أفلامها “هاشتاج جوزني” الذى تقدمه مع أمير المصري ومايان السيد، وتتفرغ خلال الفترة القادمة للقراءة.

 

دينا تقدم فيلم هاشتاج جوزني 

وانتهت دينا مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد هاشتاج جوزي مع عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم  بيومي فؤاد، صابرين، دينا، وإسلام إبراهيم، مايان السيد، أمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.
 


مشروع دينا الجديد 

أكدت الفنانة دينا عن استعدادها لإطلاق مشروعها الخاص خلال أيام وهو عبارة عن خط أزياء يحمل اسمها تقوم بالترويج له عبر الإنترنت. وأضافت دينا فى تصريح خاص لصدى البلد أنها انتهت من جميع التحضيرات اللازمة للمشروع وتنتظر خروجه للنور خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا من خلاله لتقديم أفضل التصميمات للجمهور. وعن تجربة تصميمها للملابس أكدت دينا أن هذا الأمر ليس بالجديد عليها هي دائما ما تقوم بتصميم ملابسها وخاصة بدل الرقص الخاصة بها ولكن الجديد فى هذا المشروع أنها لأول مرة تقوم بتصميم الملابس لغيرها، لذلك كانت حريصة على تقميم تصميمات مختلفة لكى ترضي جميع الأذواق.

دينا الفنانة دينا دينا تختار مسلسل رمضان القادم موسم رمضان الدرامي

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