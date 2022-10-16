حقوق القاهرة توجه تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، انه على جميع طلاب الفرقة الأولي الذين لم يقدموا أوراق التنسيق الخاصة بهم حتى الآن التوجه إلي شؤون الطلاب وتقديم الأوراق للأهمية.

وأضافت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، أن شؤون الطلاب تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 ونصف إلي الساعة 2.

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف كليات الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم استحداث 17 برنامجا أكاديميا في 11 كلية ضمن المرحلة الأولى بالمقر الجديد لجامعة القاهرة الأهلية المُقرر إنشاؤها بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء برنامج البكالوريوس في علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم.

وأضاف الدكتور الخشت أنه فى ضوء قرارات مجلس الجامعة تقرر إنشاء عدة دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، وهما الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات "نظام التعليم المدمج"، وكل من الدبلوم المهني في الترجمة التخصصية، ودبلوم الترجمة التخصصية "برنامج بيئي تخصصي" في إدارة الأعمال باللغة الفرنسية، وبرنامج الماجستير في الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية بقسم اللغة الفرنسية وآدابها.