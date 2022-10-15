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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور وزيرة التضامن.. مؤسسة بهية تحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي ..شاهد

صدى البلد

احتفلت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بأكتوبر الوردي، وهو شهر التوعية المخصص بمرض سرطان الثدي، وللإعلان عن إنجازات مؤسسة بهية علي مدار 7 سنوات، والتجهيز لافتتاح بهية الشيخ زايد، وذلك تحت عنوان "ملتقي بهية الأول لشركاء النجاح".

وحضر ملتقي بهية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنان هاني رمزي، والإعلامي مصطفي يونس، والدكتور حسام موافي.

وعرضت مؤسسة بهية فيلم تسجيلي قصير عن أهم إنجازاتها خلال 7 أعوام ماضية، والعمل علي التجهيز لمستشفى بهية الشيخ زايد المقرر افتتاحها واستقبال أول حالة من سيدات سرطان الثدي، عام 2023.

وتحدث المهندس تامر شوقي رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة بهية، عن بداية مؤسسة بهية منذ 7 أعوام مضت، والذي كان حلم المرحومة السيدة بهية، بوجود جهاز إشعاعي واحد يخدم مرضي سرطان الثدي، ولكن بعد العمل والمساهمة من قبل العائلة في منزل بهية داخل منطقة الهرم، تواجد أكثر من جهاز إشعاعي واحد.

وتابع المهندس تامر شوقي، أن بهية واجهت العديد من التحديات والانتقادات من قبل عدد كبير من الناس، حول عدم مقدرة بهية علي الوصول إلي هدفها واستهداف سيدات مرضي سرطان الثدي، ولكن بهية بدأت "عيلة" وليست مشروع.

وأشار شوقي أن مؤسسة بهية بدأت بوجود ٥٠ مريضة، وبدات في التوعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي لدي السيدات، واليوم تستقبل بهية ألف سيدة يوميًا، للكشف المبكر والعلاج ضد سرطان الثدي.

ووجه تامر شوقي الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، علي مجهوداتهم الدائمة مع مؤسسة بهية، بجانب شركاء بهية في جميع المجالات.

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التضامن الاجتماعي المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى هاني رمزي وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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