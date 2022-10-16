في انتظار الشتاء..المحافظات ترفع استعدادتها لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة |تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في فصل الخريف تتخللها تقلبات جوية حادة وسريعة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأمطار مستمرة على البلاد حتى منتصف الأسبوع الجاري، تحديدا حتى يوم الثلاثاء المقبل، تكون ذروتها مساء اليوم السبت، لتنحصر حدتها مع صباح غدا الأحد وبعد غد الاثنين



ويرصد صدى البلد في التقرير التالي استعدادات المحافظات لموجة الطقس المتوقعة:

طقس الإسكندرية .. أمطار خفيفة مناطق وسط وغرب وطريق الحرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على مناطق وسط وغرب وطريق الحرية شرق المحافظة، وسط انخفاذ ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في مناطق وسط وغرب المحافظة.











استعدادا لموسم الشتاء والأمطار .. نموذج محاكاة وإدارة سيناريو أزمة بنفق شبرا بدمنهور

تابع منذ قليل المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة نموذج المحاكاة وسيناريو إدارة الازمة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها وذلك بمنطقة نفق شبرا.







محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس المتوقعة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من احتمال سقوط أمطار بداية من مساء اليوم السبت 15 أكتوبر.





مياه مطروح ترفع حالة التأهب استعدادا لنوة تساقط الأمطار



اكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدي جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة .





دمياط تستعد لموسم الشتاء برفع درجة الاستعداد بالمحليات والشوارع

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السئ وسقوط الأمطار خاصة مع احتمالية تعرض البلاد خلال الساعات المقبلة لموجة من الأمطار .

استعدادا للشتاء.. مسئولو الري والوحدة المحلية بسوهاج يتفقدون مخر سيل الكوامل



تفقد مسئولو الري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مخر السيول بقرية "الكوامل" تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لفصل الشتاء





قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لسقوط الامطار وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء





محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.