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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين وكوريا الشمالية تتعهدان بتعزيز التعاون المستقبلي

الرئيس الصيني والرئيس
الرئيس الصيني والرئيس الكوري الشمالي

أفادت مواقع إخبارية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تواصل مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحدثت محادثات بينهما تناولت العلاقات بين الدولتين والتحديات التي تواجه المنطقة وضرورة تزايد التعاون بين الدولتين في الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية للرئيس الصيني، إن بيونج يانج تسعى إلى تعاون أكبر مع بكين لحماية السلام والاستقرار.

وعلى الجهة الأخرى،  أكد الرئيس الصيني لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين بكين وبيونج يانج أكثر من أي وقت مضى.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد في التحديات والصراعات في المنطقة الآسيوية خاصة الصراع الصيني التايواني وصراع كوريا الشمالية مع جارتها الجنوبية الذي أحتدم خلال الأيام القليلة الماضية مع إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عاربة للقارات وعمل تدريبات تكتيكية كبيرة في تحدي للنفوذ الأمريكي في المنطقة.

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