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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

مطر
مطر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ في كافة الأنحاء خاصةً في الليل والصباح الباكر.

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ونوهت غانم، خلال مداخلة عبر برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن ذلك رجوعًا للانتقال الموسمي والتقلبات الجوية المتكررة سنويًا.

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منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة


وحذرت غانم بضرورة ارتداء الملابس الخريفية، منوهةً إلى أهمية زيادة قطع الملابس للطلاب المترددين على المدارس، تحسبًا من الإصابة.

وأضافت غانم، الجو شهد حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط وبطبقات الجو العليا، مشيرةً إلى إنها بدأت بغرب البلاد نواحي مطروح والسلوم وتتقدم خلال ساعات الليل، ما سبب نزول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وتتوقعت غانم، تقدم تلك الأمطار نحو القاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد.

منار غانم cbc البحر المتوسط المدارس

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