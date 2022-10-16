التقلبات الجوية مستمرة.. الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين |فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأحد، على القاهرة وباقي المحافظات.

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن حالة التقلبات الجوية بدأت، منذ الأمس، والتي صاحبت فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب مناطق شمال البلاد.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت "غانم"، أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار بمجرد تقدم ساعات اليوم، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية، أحيانًا، مع انخفاض درجة الحرارة عن الأمس من درجتين وحتى 3 درجات مئوية.

ولفتت "غانم"، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 27 درجة مئوية، خلال فترات النهار، مع وجود نشاط للرياح يساعد على الإحساس بانخفاض الحرارة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

ونوهت أن حالة البحر المتوسط اليوم، غير مؤهلة للصيد، والأنشطة البحرية، مشيرة إلى أن حالة التقلبات الجوية مستمرة حتى الغد.