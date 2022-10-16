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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبروني أنه توفى .. والد سعد محمد يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان

سعد محمد
سعد محمد

أعرب سعد محمد لاعب نادي دكرنس سعادته بالقيد في نادي دكرنس رغم إصابته بالسرطان .

وقال سعد محمد في تصريحات تلفزيونية بدأت في ناشئين نادي الزمالك من 13 سنة ثم لعبت في المنصورة 5 سنوات وبعدها انتقلت الموسم الماضي لـ دكرنس

وأضاف سعد محمد : كنت في جمصه بمعسكر وشعرت بتعب في معدتي وتم تشخيص الحالة تأثرت كثير وبكيت ، حاليا اذهب للمستشفي للحصول علي جرعه الكيماوي

وأكمل : أتمني استمرار الدعم بعدما اشفي لـ اعود من جديد ، اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحدث معي ولم يتأخر عني في أي شئ

وحكي والده تفاصيل معرفته بالمرض الخبيث : كان في معسكر وتحدث معي يخبرني " يا بابا بطني بتتقطع " وبعدها ذهبنا للطبيب الذي شخص الحالة.

وأوضح : سافرت وعندما عدت اخبروني انه توفي وابلغت اهلنا هنا وبعدها دخلت الدكتور واخبرنا انه مازال به نبض وكانت المياه سدت الرئة وبالفعل عملوا غسيل وعاد لوعيه.

وأختتم والد سعد محمد تصريحاته قائلا : ابني الكبير واملي في ربنا كبير يشفيه ان شاء الله .

سعد محمد دكرنس أشرف صبحي نادي دكرنس

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