تراثنا المنسي.. عرفة المصري يكشف طرق طهي مستمرة منذ الفراعنة حتى الآن

كشف طاه مصري أسرار حفظ الطعام المتبعة حاليا، وأصولها التي تمتد إلى الحضارة المصرية القديمة، ودورها في وفرة مؤن باستمرار في وقت لم تتوفر فيه أدوات لحفظ الطعام مثل الثلاجة.

وقال الشيف عرفه محمد المصري، في مقطع فيديو تصدر موقع انستجرام، إن أغلب الأطعمة التي يتم طهيها في أكثر من بلد حول العالم أصلها مصري.

وعلى حد وصفه: “هذه الوصفات والطرق مذكورة في كتب قديمة، لكن أعتبر دوري هو توعية جيل الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي”.

وذكر العديد من الأطعمة من بينها الأسماك المملحة، والخضروات المملحة، واصفا الملح سر الحياة لدى المصري القديم حتى أنهم استخدموه للتحنيط لحفظ الجسد أيضا.

وتابع الشيف عرفه حديثه عن طرق حفظ الطعام أيضا مثل تجفيف الطماطم، والفاصوليا البيضاء، والأعشاب، وطحنها وطهيها، واستخلاص الزيوت الطبيعية.

تراث الأكل المصري

وأشار إلى أن طرق تجفيف الطعام المتبعة حاليا في عدد من المناطق في مصر حتى الآن، وبلاد مجاورة مثل فلسطين والعراق والسعودية هي من أول الطرق لتوفير طعام في أوقات الفيضانات أو غياب نوع الطعام عن الموسم الزراعي أو الحروب.

"لازم نحافظ على تاريخنا الثقافي في الأكل شكرا لكل مجتهد بيوثق أكلنا المصري" بهذه الجملة أشاد بالعديد من المبادرات التي تم تدشينها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بتاريخ الطعام المصري الأصلية والقديمة والمستمر منها حتى الآن.

والغريب هو وصف أطعمة متبعة في دول شرق آسيا، تتسم بأنها نفسها المصرية، مثل حفظ الكرنب في ملح، والثوم في زيت الزيتون، ويقول: "تراثنا وصل للحضارات القديمة في العالم كله".