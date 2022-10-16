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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة على عدد من قرى محافظة الشرقية..صور

صدى البلد

شهدت عدد من القري بمحافظة الشرقية وتحديداً بمركز الزقازيق في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة مفاجئة عليها.

وأعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية استعدادات الشركة لاستقبال موسم الشتاء وجاهزيتها للتعامل مع خطط الطوارئ خلال فصل الشتاء .

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 وشدد عامر على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وجاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة  والالتزام بخطط تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات .

بالإضافة الي تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي  والبدء في تطهير كافة شنايش الامطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الامطار ، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

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الشرقية مياة الشرب محافظة الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب الزقازيق مياه الشرب والصرف الصحي سقوط امطار

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