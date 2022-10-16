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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية يشارك متابعيه صورة من مباراة الأهلي والمنستيري.. شاهد

صدى البلد

نشر اللاعب عمرو السولية عدة صور عبر خاصية الستوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر عمرو السولية في الصور من مباراة امس، مما نال إعجاب الجميع.

وشهدت بداية المباراة، سجالا على الكرة بين اللاعبين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 15، نجح أحمد عبد القادر في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي من خلال تمريرة من علي معلول إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك.

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض السيطرة على منتصف الملعب دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

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