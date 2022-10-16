لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور والفيديوهات المختلفة للفنانة مي عمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حفل عيد ميلادها.

وتألقت مي عمر، مرتدية فستان قصير ومكشوف ودون أكمام باللون الفضي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها ورشاقتها، وانتعلت معه حذاء مكشوف بكعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر

مي عمر