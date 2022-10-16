5 إيجابيات.. قراءة في فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري بدوري الأبطال

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 أمس السبت على ملعب السلام.

وأحرز أهداف مباراة العودة للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر هدف وحمدى فتحي هدفين.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد أحرزه المدافع محمد عبد المنعم، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب.

5 إيجابيات

شهدت مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد المنستيري 5 إيجابيات تحقق علي إثرها الفوز وجاءت علي النحو التالي:

اتسم أداء لاعبي النادي الأهلي بالظهور المنظم والجيد لكافة خطوط الفريق إضافة الى انتشار اللاعبين الذى ساهم فى السيطرة علي مجريات اللقاء.

نجح فريق الأهلي في اختراق الدفاعات الكثيفة للمنافس الذى اعتمد على الهجمات المرتدة .

ظهر أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي بشكل لافت واستفاد من خطأ المدافع للفريق التونسي وسجل بذكاء في شباك حارس المرمي الهدف الاول فضلا عن تشكيله خطورة حقيقية على الخطوط الخلفية.

شهد لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري استعادة حمدى فتحى ذاكرة التهديف وأحرز الهدف الثاني والثالث بالرأس.

اتسم اداء شادى حسين مهاجم النادي الأهلي الجديد بالقوة والخطورة الى جانب تحركاته التي أزعجت دفاعات المنافس.



الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حتى الآن بجانب الأهلي والزمالك



الأهلي

الزمالك

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

صن دوانز الجنوب أفريقي

بترو اتليتكو الانجولى

شباب بلوزداد الجزائري

فايبرز الأوغندي

أزمة التصنيف

وتسيطر حالة من الترقب علي مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا قبل اللقاءات الاخيرة التي تقام اليوم الأحد حول تأهل فريق الوداد المغربي أمام منافسه ريفرز يونايتد النيجيري ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي.

وتأتي حالة الترقب لأنه في حالة خسارة فريق الوداد المغربي وخروجه من البطولة يصبح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في التصنيف الأول بدلا من الثاني وبالتالي يصبح من المتوقع أن يتواجه قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في دور المجموعات.

المتأهلون لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا

وضمن كل من بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي والزمالك والأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي والترجي التونسي والمريخ السوداني والرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا

وخسر فريق الوداد المغربي امام ريفرز يونايتد في ذهاب الدور التمهيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي ملعب الفريق النيجيري .

ويواجه فريق الوداد المغربي منافسه ريفرز يونايتد النيجيري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وتذاع المباراة عبر قناة Arryadia SD/HD

التصنيف الاول

وضمن النادي الاهلي بعد فوزه امس علي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي التواجد في التصنيف الاول رفقة كلا من الرجاء المغربي والترجي التونسي .

التصنيف الثاني

الزمالك صن داونز “ حال تأهل الوداد ” وبيترو أتلتيكو الأنجولي مع احتمالية انضمام الثنائي الجزائري شباب بلوزداد و شبيبة القبائل أو أحدهما للتصنيف الثاني، علما بأن بلوزداد يتفوق في التصنيف على شبيبة القبائل.

مباريات اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا



سيمبا التنزاني vs أول أغسطس الكونغولي– الساعة 3 عصرا

رايل كلوب دو كاديوجو - بوركينا فاسو vs فيتا كلوب - الكونغو – الساعة 4 عصرا

حوريا - غينيا vs أسيك ميموزا - ساحل العاج – الساعة 6 مساء

القطن - الكاميرون vs رويال ليبوباردس - إسواتيني– الساعة 7 مساء

الهلال - السودان vs يانج أفريكانز - تنزانيا – الساعة 8 مساء

الوداد المغربي vs ريفرز يونايتد النيجيري – الساعة 9 مساء