جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تشارك في مهرجان ومزاد «ليوا»

تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الأولى، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، برعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر 2022 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

ويأتي ذلك عملاً بتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث تؤكد الأمانة العامة للجائزة حرصها على دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر نقل تبادل الخبرات، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعة وفق أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور.

أكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، وقال إن مشاركة الجائزة تأتي دعماً للمهرجان، وذلك انطلاقاً من موقع المسئولية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للجائزة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي لمهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الأولى.

وأضاف الأمين العام أن الجائزة تَوَلَّتْ تنظيم القرية العالمية للتمور لتعزيز حضور التمور الإماراتية الفاخرة على الساحة الوطنية الإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب وخبرات مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور من الدول التالية (جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية والموريتانية)، إلى جانب إتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور في الإمارات لإجراء لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمري وتجار التمور من الدول التالية (بريطانيا، وكندا، وبنجلاديش، والمغرب، ولبنان)، إلى جانب تنظيم محاضرات علمية متفرقة، خلال فعاليات المهرجان، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين الدوليين، لتقديم أحدث البحوث والخبرات العلمية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

