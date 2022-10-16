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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية تطلق مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات.. تفاصيل

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدثُ الرسميْ لوزارةِ التنميةِ المحلية، إن الوزارة سوف تساهم في زراعةِ 79.7 مليون شجرة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بينما هناك 20.3 مليون شجرة ستقوم بزرعتها كل من وزارتي البيئة والإسكان. 

وأوضح خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الاخبارية على قناة dmc أن الوزارةُ أطلقت مبادرةِ رئاسية لزراعةِ 100 مليونْ شجرة، وهي تستهدفُ 9900 موقعٍ فى مختلِفِ المحافظات، وذلك على مساحةٍ تَصِلُ إلي  6600 فِدانْ صالحة لتكونَ غاباتٍ شجريةً أو حدائق، مشيرا إلى إنه تم البدء بزراعة مليون شجرة بمحافظة القاهرة و670 ألف شجرة بالجيزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيقِ مع جميعِ المحافظاتْ للإسراعِ في تنفيذِ المبادرةِ الرئاسيه و التى سيتمُ تنفيذُها على مدار 7 سنوات ، اعتبارا من العامِ المالى الحالى.
 

خالد قاسم التنمية المحلية زراعة 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية

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