محمد صلاح يطارد إنجازاً تاريخياً اليوم أمام مانشستر سيتي

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف الريدز نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف أمام مانشستر سيتي، في آخر 3 مباريات ليفربول أمام السماوي على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”

ويطمح محمد صلاح في تسجيل هدف جديدا أمام مانشستر سيتي في مباراة اليوم، ليصبح أو لاعب في تاريخ الريدز، يسجل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي:

ويُعد فريق مانشستر سيتي أحد أبرز ضحايا محمد صلاح منذ انضمام النجم المصري إلى ليفربول في 2017، قادمًا من روما الإيطالي.

ولعب محمد صلاح 16 مباراة بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، أحرز 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ماذا قال جوارديولا عن صلاح:

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الريدز: "محمد صلاح من نوعية اللاعبين الذين يعرفون كيفية تسجيل الأهداف بشكل دائم، حتى ولو لم يكونوا في أفضل مستوى لهم".

أضاف مدرب مانشستر سيتي:" فريق ليفربول أحرز 7 أهداف أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا، لقد لعبنا أمام ليفربول كثيرا ومحمد صلاح دائما يسجل في مرمانا، نحن نعرف ذلك".

ليفربول ضد مانشستر سيتي:

ويدخل فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض ليفربول 8 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وتعادل في 4 مواجهات.

على الجانب يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، في خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول، لمواصلة مطاردة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني، في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، خلف آرسنال متصدرًا الترتيب بـ 24 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الـ 11 بـ 10 نقاط.