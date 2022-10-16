وزير الإسكان يفتتح فعاليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.. غدا

يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الاثنين"، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الثالث عشر "معا لتنمية أفريقيا"، والمؤتمر الدولى الرابع للإسكان التعاونى.

وكشف الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن تفاصيل مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشر والمقرر انعقاده في الفترة من 17 حتي 20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية، وتستضيفه مصر للمرة الأولى.

وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المؤتمر يأتي في ظل فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الاسكان بالقاهرة، وكذلك شرف استضافة المكتب الاقليمي للحلف التعاوني الدولى عن منطقة شمال افريقيا بالقاهرة.

وأكد رزق أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيشهد تسليم سلطة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة من نيجيريا إلى مصر لمدة 3 سنوات قادمة، على أن يتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري رئاسة هذا المجلس

يشار إلى أنه عقد أمس السبت، اجتماع الحلف التعاوني الدولي ، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الإستعدادات لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الذي يعقد بعنوان " معا لتنمية أفريقيا " خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري.

ويتزامن مع هذا المؤتمر، كل من المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرنامج التدريبي الأفريقي الأول في مجال الإسكان التعاوني.