عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يفتتح فعاليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.. غدا

صدى البلد

يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الاثنين"، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الثالث عشر "معا لتنمية أفريقيا"، والمؤتمر الدولى الرابع للإسكان التعاونى.

وكشف الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن تفاصيل مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشر والمقرر انعقاده في الفترة من 17 حتي 20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية، وتستضيفه مصر للمرة الأولى.

txt

الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 3 لتغذية الإسكان المتميز والمناطق الترفيهية

txt

الإسكان يبحث موقف مشروعات التعاون مع بنك التنمية الإفريقي

وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء  خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المؤتمر يأتي في ظل فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الاسكان بالقاهرة، وكذلك شرف استضافة المكتب الاقليمي للحلف التعاوني الدولى عن منطقة شمال افريقيا بالقاهرة.

وأكد رزق أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيشهد تسليم سلطة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة من نيجيريا إلى مصر لمدة 3 سنوات قادمة، على أن يتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري رئاسة هذا المجلس

يشار إلى أنه عقد أمس السبت، اجتماع الحلف التعاوني الدولي ، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة  حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الإستعدادات لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الذي يعقد بعنوان " معا لتنمية أفريقيا " خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري.

ويتزامن مع هذا المؤتمر، كل من المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرنامج التدريبي الأفريقي الأول في مجال الإسكان التعاوني.

عاصم الجزار معا لتنمية أفريقيا المؤتمر الدولى الرابع للإسكان التعاونى العاصمة الإدارية الجديدة اخبار وزارة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مأساة بالإسكندرية.. تأنيب الضمير يقود شاب للقفز من السادس بعد التسبب في موت أخيه

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

بعد ارتفاع الدواجن.. مفاجأة في أسعار البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. مناقشة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء مع القطاع الخاص الأمريكي.. وبحث التعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح

تطوير وتوسعة مدخل مدينة الشيخ زايد 1 لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة.. تفاصيل

لقاءات ثنائية في ختام مشاركة وزيرة التعاون في اجتماعات النقد الدولي

الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 3 لتغذية الإسكان المتميز والمناطق الترفيهية

بالفيديو.. انطلاق معدات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسباً لسقوط أمطار

الحلف التعاوني الدولي يبحث الاستعدادات لمؤتمر مجلس الوزراء الأفارقة

التعاون الدولي تجهّز عددا من المبادرات لإطلاقها بـ مؤتمر المناخ

المشاط: انتقاء 9 مشروعات لتنفيذها في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية

ترشيحاتنا

هل لله 99 اسما فقط وحكم إطلاق "الدايم" على الشركات؟.. الإفتاء تجيب

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع البرازيلي جيوفاني سانتانا

شرف للنادي.. أمير مرتضى منصور يعلق على تجديد عقد فيريرا

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمستشفى 500500 للأورام 

خاص.. دوديك: أتذكر هيثم فاروق وقدمه القوية ومشاجرته مع زميلنا في فينورد

أمير مرتضى منصور: تعديل عقود عبد المجيد ونيمار.. ونرفض التسويات مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مرئي.. تعرف على الفرق بين البكتيريا والفيروسات

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

فيديو

مخدرات أم ثلج.. احتفال أحمد عبد القادر بعد هدفه يسبب أزمة

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ