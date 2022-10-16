درجات القبول بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن درجات القبول بأقسامها للعام الجامعى 2022-2023 وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط الأقسام كالاتى :

قسم اللغة العربية

يقبل القسم 200 طالب وطالبة انتظام، و150 طالبا وطالبة انتساب موجه من الحاصلين على أعلى الدرجات في مادة اللغة العربية، واجتياز المقابلة الشخصية.

قسم اللغات الشرقية انتظام



يقبل القسم 800 طالبًا، بشرط حصول الطالب على 136 درجة من 170 في مجموع اللغات الثلاث.

قسم اللغـة الإنجليزية



أولًا الثانوية العامة: يقبل القسم 160 طالبا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي ومجموع درجات اللغتين الإنجليزية والعربية بشرط:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة 92%، 46/ 50 في مادة اللغة الإنجليزية.

2- وأن يكون حاصلًا على نسبة 85% على الأقل في مادة اللغة العربية.

3- اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية لقياس مستوى الأداء اللغوي للطلاب.

ثانيًا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية: الثانوية الإنجليزية بجد أدنى B، الدبلومة الأمريكية بحد أدنى B، اجتياز امتحان تحديد المستوى.

ثالثًا: بالنسبة للطلبة المحولين: يقبل القسم الطلبة المحولين من كليات أخرى حتى بداية الدراسة فقط بنفس الشروط السابقة، ولا يقبل المحولين من الأقسام الأخرى، ولا يتجاوز عدد الطلاب المحولين 20 طالبًا، اجتياز امتحان تحديد المستوى.

رابعًا: بالنسبة للطلاب خريجي المدارس الألمانية والفرنسية: أن يكون الطالب حاصلًا على 96% في اللغة الإنجليزية، اجتياز امتحان المستوى.

خامسًا: بالنسبة للطلاب الوافدين: أن يكون الطالب حاصلًا على 96% في اللغة الإنجليزية، اجتياز امتحان تحديد المستوى، أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحًا فيها دراسته للغة الإنجليزية على ألا يتجاوز عدد الطلاب 20 طالبًا.

قسم اللغة الفرنسية



أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغات الفرنسية، يقبل القسم 100 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري في درجات اللغات الثلاث، إجراء مقابلة شخصية.

قسم اللغة الألمانية



يقبل القسم الحاصلين على شهادة الأبيتور أو الثانوية العامة من المدارس الألمانية المعتمدة.

يقبل القسم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية إذا كانت مسبوقة بالشهادة الإعدادية من المدارس الألمانية.

لا يزيد عدد المقبولين بالقسم على 30 طالبا وطالبة.

قسم الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها

يقبل القسم 100 طالب وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي ومجموع اللغات الثلاث والأفضلية لأعلى درجة في اللغة الإنجليزية.

ي قسم اللغة اليابانية وآدابها



يقبل القسم 25 طالبا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي ومجموع اللغات الثلاث.

قسم اللغة الإسبانية وآدابها



يقبل القسم 60 طالبا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي ومجموع اللغات الثلاث.

