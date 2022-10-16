لأول مرة في مصر| تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة بخبرات ألمانية بالهيئة العربية

افتتح اليوم اللواء مهندس أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية الألمانية لـ اللوحات المرورية المؤمنة إحدى الشركات الجديدة التابعة للهيئة، والتي تأسست وفق أحدث الخبرات الألمانية العالمية لتصنيع لوحات السيارات والمركبات بأحدث التكنولوجيا العالمية المؤمنة في هذا المجال.

وتأسست الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 2020 برأسمال عامل بمبلغ 2,5 مليون يورو وذلك وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية شركة مشتركة بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة تونجز الألمانية.

وحضر المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي السابق، والدكتور محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومسئولين بوزارة الداخلية، وعدد من المسئولين المعنيين.

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

نعمل على تعميق التصنيع المحلى الإستراتيجي

أكد المهندس محمد محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي؛ أن وزارة الإنتاج الحربي تضع في مقدمة أولوياتها العمل على زيادة التعاون مع القطاع الخاص والوزارات والهيئات الصناعية المصرية المختلفة وأهمها الهيئة العربية للتصنيع؛ لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج، و أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تعميق التصنيع المحلى الإستراتيجي، من خلال اختيار بعض مكونات الإنتاج المهمة والتى ليس لها بديل محلى وعليها طلب كبير من المصانع، بهدف توطينها وجذب استثمارات لتصنيعها فى مصر.

وشدد "صلاح الدين " خلال كلمته باحتفالية افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة ، على أن الوزارة منفتحة لتلبية أى طلبات تصنيعية لصالح القطاع الخاص يمكن تنفيذها داخل مصانع الوزارة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي ، بالدور الذي تقوم به "الهيئة العربية للتصنيع " في مجال تعميق التصنيع المحلي، والذي يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة،

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أن مصنع اللوحات المعدنية الذي افتتحته الهيئة العربية للتصنيع يعد الخط الأول من نوعه لتصنيع لوحات المركبات المؤمنة بتكنولوجيا ألمانية وبأياد مصرية ، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تلبية احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المرورية المؤمنة

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة يعد خطوة ناجحة جديدة، تؤكد فيها الهيئة ريادتها فى توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى فى مختلف الصناعات وزيادة القيمة المضافة .

وأشاد "عبد اللطيف" خلال افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، بالتعاون مع شركة تونجز الألمانية التي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، حيث تضمن جوانب التعاون تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة المتوافقة مع منظومة النقل الذكي.

وأوضح مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المرورية المؤمنة لكافة أنواع المركبات، وبأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلا للتصدير للدول الأفريقية والعربية، خصوصا مع توقيع مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول الأفريقية والعربية، مما يؤهلها أن تصبح مركزا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة للدول الأفريقية والعربية، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين .

وشدد "رئيس الهيئة العربية" على أهمية تعزيز التعاون لتلبية احتياجات الأشقاء بدول القارة الأفريقية من اللوحات المرورية المؤمنة ونقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية من خلال مراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر



وزير الإنتاج الحربي ورئيس العربية للتصنيع يتفقدان مصنع لوحات السيارات



أجرى المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي و اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جولة تفقدية داخل مصنع الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، احدي الشركات الجديدة بالعربية للتصنيع.

يرافقهما خلال الجولة الدكتور مهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ,وسفراء من الدول الأفريقية الشقيقة ,وكبار مسؤولي شركة تونجز الألمانية العالمية.

تأتي تلك الخطوة الناجحة ضمن خطة متكاملة , تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وزيادة القيمة المضافة طبقا للمواصفات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار بالشراكة مع كبري الشركات والخبرات العالمية .

و تم استعراض كافة الخطوات والجهود المبذولة بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة تونجز الألمانية لإنشاء هذا الصرح الصناعي المتكامل بأحدث تكنولوجيا التصنيع الرقمية وتدريب الكوادر البشرية ,كما تم استعراض مميزات اللوحة المرورية المؤمنة.

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة في مصر

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