عملية تجميل حولتها لوحدة تانية.. شاهد..نوال الكويتية قبل وبعد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة نوالالكويتيه بعد خضوعها لعملية تجميل غيرت ملامحها و جعلتها أصغر سنًا.
وظهرت الفنانة نوال الكويتية، بتغير في ملامحها من خلال إجرائها عملية تنحيف للوجه وإزالة أسفل الذقن، وهو ما علق عليه الجمهور: تسلم ايديك يا دكتور.
واعتادت الفنانة نوال الكويتية ، على مشاركة متابعيها دوما أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات مماكشف عن أناقتها و ذوقها
وتتميز نوال الكويتية برشاقتها فهى تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة و ملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوالالجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.
وتتمتع نوال الكويتية بملامح جميلة و لكنها تعتمد على وضع مساحيق المكياج الصاخبة ذات الوان الفاقعة من احمر الشفاه و رسم العيون.
وتتميز نوال الكويتية بشعرها الاسود التى قامت بتغير لونه منذ فترة طويلة.
فى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور نوال الكويتية قبل و بعد التجميل.