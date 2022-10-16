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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عملية تجميل حولتها لوحدة تانية.. شاهد..نوال الكويتية قبل وبعد

نوال الكويتية قبل
نوال الكويتية قبل و بعد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة  نوالالكويتيه بعد خضوعها لعملية تجميل غيرت ملامحها و جعلتها أصغر سنًا.

وظهرت الفنانة نوال الكويتية، بتغير في ملامحها من خلال إجرائها عملية تنحيف للوجه وإزالة أسفل الذقن، وهو ما علق عليه الجمهور: تسلم ايديك يا دكتور.
 

واعتادت الفنانة نوال الكويتية ، على مشاركة متابعيها دوما أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات مماكشف عن أناقتها و ذوقها


 

وتتميز نوال الكويتية برشاقتها فهى تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة و ملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوالالجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.


 

وتتمتع نوال الكويتية بملامح جميلة و لكنها تعتمد على وضع مساحيق المكياج الصاخبة ذات الوان الفاقعة من احمر الشفاه و رسم العيون.


 

وتتميز نوال الكويتية بشعرها الاسود التى قامت بتغير لونه منذ فترة طويلة.


 

فى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور نوال الكويتية قبل و بعد التجميل.

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