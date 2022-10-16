عملية تجميل حولتها لوحدة تانية.. شاهد..نوال الكويتية قبل وبعد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة نوالالكويتيه بعد خضوعها لعملية تجميل غيرت ملامحها و جعلتها أصغر سنًا.

وظهرت الفنانة نوال الكويتية، بتغير في ملامحها من خلال إجرائها عملية تنحيف للوجه وإزالة أسفل الذقن، وهو ما علق عليه الجمهور: تسلم ايديك يا دكتور.



واعتادت الفنانة نوال الكويتية ، على مشاركة متابعيها دوما أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات مماكشف عن أناقتها و ذوقها





وتتميز نوال الكويتية برشاقتها فهى تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة و ملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوالالجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.





وتتمتع نوال الكويتية بملامح جميلة و لكنها تعتمد على وضع مساحيق المكياج الصاخبة ذات الوان الفاقعة من احمر الشفاه و رسم العيون.





وتتميز نوال الكويتية بشعرها الاسود التى قامت بتغير لونه منذ فترة طويلة.





فى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور نوال الكويتية قبل و بعد التجميل.

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