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برلمان

برلماني: قرارات الحكومة دعم صغار المربين تعزز الثروة الداجنة

صدى البلد

ثمن النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تدخل الحكومة السريع لحل أزمة نقص اعلاف الدواجن، لافتا إلى ان التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف سيكون له دور في دعم صناعة الدواجن.

وتابع الصمودي في تصريحات خاصة لصدى البلد أن التدخل السريع من الحكومة بعد تفاقم الأزمه، أمر ضروري ولكنه حل مؤقت بمثابة مسكنات وبالتالي يجب البحث في الأسباب الحقيقية والعمل على توفير العملة الصعبة .

ونوه أن صغار المربيين والمنتجين تكبدوا  الخسائر الكبرى بعد الارتفاع غير مسبوق في سعر الأعلاف والنقص الحاد في كافة مدخلات الإنتاج على خلفية أزمة الدولار و الإفراجات الجمركية من الشحنات بالموانئ.

أوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن عدد كبير من الشعب المصري يعملوا بهذه الصناعة، مشيرا إلى أن توفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة؛  من أجل تحسين العائد الاقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم، جهد مقدر من الحكومة ولكن يجب التنويه إلى أنه يوجد عاملين ومربيين صغار غير مرخصين وهو ما يتطلب التسهيل عليهم ودعمهم أيضا .

وقال الصمودي أنه تقدم بييان عاجل بشأن أزمة نقص الأعلاف التي تهدد الثروة الداجنه في مصر وهو  ما يهدد الثروة الداجنه بسبب وجود كميات كبيره من مكونات الأعلاف لم يتم الإفراج عنها في المواني المصريه تقدر بحوالي مليون و نص المليون طن من الصويا و الذرة و هذا الأمر أدى إلى عزوف المربين في المزارع عن تربية الدواجن بسبب عدم وجود أعلاف للتغذيه .

البنك المركزي مجلس النواب قرارات الحكومة النائب محمد سعد الصمودي تربية الدواجن الأعلاف الثروة الداجنة

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